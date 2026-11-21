Redacción FOX Deportes
Javier Aguirre reconoce la mejoría de Valencia y “ya se parece” a lo que quiere
Valencia salió de la zona de descenso después de vencer a Rayo Vallecano
Javier Aguirre comienza a ver resultados de su trabajo al frente del Valencia. El técnico mexicano se mostró satisfecho por la victoria ante Rayo Vallecano en Vallecas y aseguró que el equipo “ya se parece” al que quiere ver sobre el terreno de juego, aunque reconoció que todavía le falta mantener durante más tiempo el control del balón.
“El último tramo de partido ha sido horrible. Ellos tenían muchos peloteros, son el segundo equipo de la Liga que más centros ponen y nosotros al final acabamos lanzando pelotazos. No es lo ideal pero así lo precisaba el partido y a fin de cuentas los tres puntos valen”, explicó Aguirre durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.
“El equilibrio es lo ideal, atacar y defender bien. Tuvimos pasajes buenos con la pelota pero también es un arte defender. En la Liga española es muy difícil ganar. Hay dos o tres equipos mejores, pero el resto estamos igual, en una Liga muy competitiva”, reconoció el ‘Vasco’, quien destacó la importancia de encontrar un balance entre el funcionamiento ofensivo y la solidez defensiva.
La victoria ante Rayo Vallecano permitió al Valencia salir de la zona de descenso y recuperar confianza de cara a los próximos compromisos contra Osasuna y Getafe. El conjunto ‘Ché’ comienza a encontrar respuestas bajo las órdenes de Aguirre, pero todavía tiene trabajo por delante para alejarse de los últimos lugares.
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