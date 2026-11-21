Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre comienza a ver resultados de su trabajo al frente del Valencia. El técnico mexicano se mostró satisfecho por la victoria ante Rayo Vallecano en Vallecas y aseguró que el equipo “ya se parece” al que quiere ver sobre el terreno de juego, aunque reconoció que todavía le falta mantener durante más tiempo el control del balón.

⚽ 0-1 | ¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!



El Valencia CF logra la victoria gracias al gran trabajo de equipo y afición. AMUNT! ?#RayoValencia pic.twitter.com/oIaRxB20fg — Valencia CF (@valenciacf) November 21, 2026

“El último tramo de partido ha sido horrible. Ellos tenían muchos peloteros, son el segundo equipo de la Liga que más centros ponen y nosotros al final acabamos lanzando pelotazos. No es lo ideal pero así lo precisaba el partido y a fin de cuentas los tres puntos valen”, explicó Aguirre durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“El equilibrio es lo ideal, atacar y defender bien. Tuvimos pasajes buenos con la pelota pero también es un arte defender. En la Liga española es muy difícil ganar. Hay dos o tres equipos mejores, pero el resto estamos igual, en una Liga muy competitiva”, reconoció el ‘Vasco’, quien destacó la importancia de encontrar un balance entre el funcionamiento ofensivo y la solidez defensiva.

La victoria ante Rayo Vallecano permitió al Valencia salir de la zona de descenso y recuperar confianza de cara a los próximos compromisos contra Osasuna y Getafe. El conjunto ‘Ché’ comienza a encontrar respuestas bajo las órdenes de Aguirre, pero todavía tiene trabajo por delante para alejarse de los últimos lugares.