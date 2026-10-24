Javier Aguirre inquieto por no ganar con Valencia en La Liga

Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre no ocultó su preocupación después de que Valencia sumara su tercer partido consecutivo sin ganar desde su llegada al club. El ‘Vasco’ reconoció que los resultados comienzan a inquietarlo tras la derrota 2-1 ante Villarreal, que remontó el encuentro con un gol al minuto 96.

El técnico mexicano fue cuestionado sobre el anuncio de la venta del 42 % de las acciones del Valencia, propiedad de Peter Lim, a Pitchwise Holdings, pero dejó claro que su prioridad son los resultados deportivos.

“A mí lo que me interesan son los resultados. La verdad es que estoy un poco preocupado porque llevamos tres partidos sin ganar y eso me inquieta mucho”, aseguró. Además, lamentó que el esfuerzo del equipo no se refleje en el marcador: “No me gusta porque hemos hecho un esfuerzo, hemos estado en los partidos y ninguno de los tres rivales ha sido tremendamente superior, salvo en el marcador de hoy, nos vamos sin premio y eso me fastidia mucho”.

Aguirre reconoció que los errores defensivos terminaron por costarle la derrota al Valencia, especialmente cuando el equipo buscaba quedarse con los tres puntos. “El equipo hace muchas cosas bien, aunque otras hay que mejorarlas. De repente, en ese afán de querer ganar el partido, perdemos una acción. La pelota es nuestra en campo contrario y descuidamos el contraataque. No guardamos bien la retaguardia y ellos tienen mucha calidad”, explicó.

Pese al tropiezo, el entrenador defendió la actitud de sus futbolistas, aunque reconoció que todavía queda trabajo por hacer para conseguir su primera victoria al frente del conjunto ‘Ché’. “Ya diez contra diez, insisto, queriendo ganar, perdimos. La actitud es muy buena, seguimos como estamos y hay que continuar trabajando. No hay más”, concluyó el mexicano.