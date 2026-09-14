Oscar Sandoval
Javier Aguirre estaría entre los candidatos para dirigir al Valencia
Los ‘Chés’ buscan entrenador para escapar de los últimos lugares de la tabla
Valencia es el peor equipo del futbol español después de las primeras cinco jornadas. Registra cero victorias, un empate y cuatro derrotas consecutivas, resultados que sentenciaron a Carlos Corberán y Ron Gulay. La reestructuración estará a cargo de Braulio Vázquez y entre sus opciones para la dirección técnica estaría Javier Aguirre.
Valencia ha coqueteado con el descenso en las últimas temporadas, pero ha logrado salvarse. Los malos resultados en el inicio de curso lo obligan a comenzar un nuevo proyecto, con la permanencia como objetivo y la clasificación a Europa como máxima ilusión.
Ron Gulay dejó la dirección deportiva en manos de Braulio Vázquez, quien tendrá como primera tarea elegir entrenador. La lista incluiría a cuatro estrategas y entre los nombres destaca el de Javier Aguirre.
El mexicano no sería la primera opción, pero El Chiringuito lo coloca entre los candidatos junto con Ernesto Valverde, Jagoba Arrasate y José Luis Mendilibar.
Conseguir la firma de Valverde sería la alternativa más complicada y estaría prácticamente descartada, por lo que la carrera quedaría abierta entre los demás candidatos. A Aguirre lo respaldarían sus 17 años como entrenador en el futbol español y su experiencia mundialista.
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