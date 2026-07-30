Investigación abierta y en curso al Barcelona por el caso Julián Álvarez

Héctor Cantú

La Real Federación Española de Futbol ha iniciado una investigación al Barcelona ante las denuncias interpuestas por el Atlético de Madrid.

El equipo colchonero acusó desde el pasado 30 de junio al cuadro de la Ciudad Condal de haber tenido contactos con tonos de negociación con Julián Álvarez, jugador con contrato vigente.

La RFEF, por sus siglas, ha nombrado un instructor para iniciar el procedimiento y darle las indicaciones al Barcelona para que el equipo presente sus alegaciones y presente las pruebas de inocencia que pudiera haber sobre este caso.

Julián Álvarez, quien ha sido vinculado en varias ocasiones al Barcelona en los últimos meses, tiene contrato vigente hasta el 2030, y su periodo protegido abarca hasta el 2027, por lo que, de comprobarse la culpabilidad del Barcelona, podría ser sancionado severamente.

Incluso, durante el Mundial, ‘La Araña’ aceptó su deseo de salir del Atlético de Madrid con una frase contundente: “lo mejor, para todos, es una transferencia”, dijo en su momento.

En el Barcelona hay tranquilidad ante el escenario, pues consideran que no han incurrido en la ilegalidad y lo único que han hecho es presentar, de manera oficial y por los mecanismos permitidos, una oferta por el goleador argentino.