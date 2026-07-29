El futuro de Julián Álvarez apunta al Atlético de Madrid

Oscar Sandoval

El mercado de fichajes continúa en movimiento y Barcelona comenzaría a explorar otras alternativas ante las complicaciones para incorporar a Julián Álvarez.

Hoy hemos jugado un partido de entrenamiento contra el @GetafeCF para continuar con la puesta a punto de cara al arranque de la competición oficial.



El equipo se ha impuesto por 4-1 gracias a un doblete de Lookman, a un gol de Arnau y a un penalti transformado por Obed Vargas. pic.twitter.com/UrFmrTKj6y — Atlético de Madrid (@Atleti) July 29, 2026

Atlético de Madrid mantiene firme su postura y no tiene intención de negociar la salida del delantero argentino, considerado una pieza clave para el proyecto de Diego Simeone.

Con el paso de los días, la opción de ver a 'La Araña' vestido de azulgrana parece perder fuerza. La directiva rojiblanca se remite a la cláusula de rescisión como la única vía para dejar salir al atacante, por lo que las posibilidades de alcanzar un acuerdo entre ambos clubes son cada vez menores.

L ⚽ ⚽ K M A N pic.twitter.com/DJMGsOsvy7 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 29, 2026

Su fichaje por el conjunto azulgrana está cada día más lejos de concretarse y su única opción, si en realidad quiere salir, sería escuchar las propuestas del extranjero que podrían superar la oferta que ha puesto Barcelona sobre la mesa.

El delantero argentino está citado para reincorporarse a la pretemporada de Atlético de Madrid el próximo 10 de agosto y la final de la Champions League que se jugará en el Metropolitano podría ser su motivación para disputar la última temporada en el club.