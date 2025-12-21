Héctor Cantú
Inolvidable homenaje para Sergio Canales
El jugador de la Liga MX fue el invitado de lujo para el último partido del 2025
El Betis ha despedido el 2025 de una manera inolvidable en su casa, el Estadio Benito Villamarín, donde los aficionados fueron testigos de la victoria sobre el Getafe en la última jornada del año calendario.
Previo al inicio del encuentro, el equipo bético aprovechó para rendir un homenaje a uno de sus hijos pródigos, el futbolista Sergio Canales, quien hasta ahora, juega para Rayados de Monterrey en la Liga MX.
Un emblema.— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 21, 2025
Un ejemplo.
Un mago del balompié.
No te merecías menos, @SergioCanales 💚 pic.twitter.com/z6a5x5LWI2
Canales fue el invitado de honor y ha recibido la ovación de pie del equipo del cual defendió la camiseta durante cinco temporadas.
En ese tiempo, Sergio disputó 207 partidos en los que consiguió 39 goles y 30 asistencias los dos registros más altos de su carrera profesional.
Al lado de su familia, el cuadro verde ha obsequiado una fotografía a Canales y el cariño de la gente que se quedará siempre en su corazón.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT