Inolvidable homenaje para Sergio Canales

Héctor Cantú

El Betis ha despedido el 2025 de una manera inolvidable en su casa, el Estadio Benito Villamarín, donde los aficionados fueron testigos de la victoria sobre el Getafe en la última jornada del año calendario.

Previo al inicio del encuentro, el equipo bético aprovechó para rendir un homenaje a uno de sus hijos pródigos, el futbolista Sergio Canales, quien hasta ahora, juega para Rayados de Monterrey en la Liga MX.

Un emblema.

Un ejemplo.

Un mago del balompié.



No te merecías menos, @SergioCanales 💚 pic.twitter.com/z6a5x5LWI2 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 21, 2025

Canales fue el invitado de honor y ha recibido la ovación de pie del equipo del cual defendió la camiseta durante cinco temporadas.

En ese tiempo, Sergio disputó 207 partidos en los que consiguió 39 goles y 30 asistencias los dos registros más altos de su carrera profesional.

Así fue el adiós de Sergio Canales con el Real Betis

Al lado de su familia, el cuadro verde ha obsequiado una fotografía a Canales y el cariño de la gente que se quedará siempre en su corazón.