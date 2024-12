Sergio Canales siente la responsabilidad de ser campeón con Rayados

El español Sergio Canales, centrocampista de Rayados del Monterrey, destacó el crecimiento que ha tenido con su equipo, con el que está instalado en la final del Apertura 2024, en busca de su primer título de liga en el fútbol mexicano.

"Estoy muy contento con el crecimiento que he tenido. Cuando llegué me costó mucho adaptarme. Tenía desconocimiento de la liga, pero he encontrado un campeonato muy competitivo y estoy feliz aquí. Es mi tercer torneo y este era el objetivo, vine a ser campeón y a vivir la pasión por levantar este trofeo", afirmó el antiguo jugador del Real Madrid.

Canales, quien llegó a México en el Apertura 2023, habló en la previa del partido de ida de la final, en el que el Monterrey visitará al bicampeón América este jueves.

El nacido en Santander hace 33 años dio todo el mérito del momento que vive su equipo al argentino Martín Demichelis, entrenador que llegó a Rayados en el pasado mes de agosto, en la quinta jornada de este certamen.

"Los mensajes de Martín son muy buenos, han calado en el vestuario. Él provocó que el equipo tuviera un final de torneo muy bueno. Crecimos e hicimos lo necesario para llegar a esta final y nos ha transmitido esa hambre de ganar", subrayó.

El exfutbolista del Valencia, Real Sociedad y Real Betis, se dijo ansioso porque jugará su primera final en México.

"No he tenido la experiencia de jugar una final, he aprendido junto con el equipo a dar ese paso. Tengo mucha emoción, como lo dije, cuando llegué a este país tenía claro que lo que quería era ganar. Me siento con la responsabilidad de hacer todo para que seamos campeones", concluyó.

A lo largo de su historia, el Monterrey ha logrado cinco títulos de liga, el más reciente de ellos se lo ganó al América en el Apertura 2019.

Una vez cumplido el compromiso de este jueves, para el partido de vuelta de la final del Apertura, el Monterrey recibirá a las Águilas el próximo domingo.