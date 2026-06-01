Iñigo Pérez es la nueva apuesta de Villarreal

Oscar Sandoval

Villarreal comenzará una nueva etapa a partir de la próxima temporada y el elegido para dirigir la obra es Iñigo Pérez quien llevó a Rayo Vallecano a la final de la Conference League, el técnico que firmó contrato por tres temporadas, ocupará el lugar de Marcelino García Toral.

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF 🤝



El técnico navarro dirigirá al equipo amarillo durante las tres próximas temporadas



¡Bienvenido a tu nueva casa! 💛



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Iñigo Pérez se ganó la oportunidad de estar al frente de un equipo con mayores aspiraciones que Rayo Vallecano luego de su paso por el club madrileño al que cambió con su idea futbolística y llevó a una final europea, una hazaña que no pasó de noche para el ‘Submarino Amarillo’.

Marcelino dejó la vara muy alta luego de terminar la temporada en el tercer lugar de La Liga y al equipo clasificado a la Champions League. La principal tarea del técnico de 38 años será mantener al club de Castellón en los primeros planos del futbol español.

Villarreal confirmó que Iñigo Pérez será presentado este martes por la tarde en la sala de prensa del estadio La Cerámica.