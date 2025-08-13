Iñigo Martínez y el contrato que no podía dejar pasar

Redacción FOX Deportes

El Barcelona perdió a una de sus piezas más valiosas en la defensa: Iñigo Martínez. Y todo sucedió porque el contrato que le ofrecieron en Arabia Saudita era irrechazable.

El central concedió una entrevista a Onda Vasca donde aseguró que no fue fácil tomar la decisión “porque arrastro a mi mujer e hijas”. Sin embargo, su edad (34 años) y el solo tener un año de contrato con el Barcelona fueron claves para dar el paso.

Más allá de eso, Martínez confesó que el tipo de oferta que le hacía el Al-Nassr es algo que nunca había experimentado:

“Cuando ves la propuesta, ni te lo crees. Nadie está preparado para ver este tipo de contratos, yo por lo menos. Yo he sido un peón de fútbol, y voy subiendo escalones a base de esfuerzo y de sudor, pero cuando recibes este contrato, te pilla de sopetón, y más a la familia. A nivel económico, no se puede comparar esta liga con las otras, viendo mi trayectoria, viendo lo que había dado en el Barça, creí que tenía que dar el paso. La trayectoria de un jugador es corta y cuando pasa este tren, es difícil decir que no”.

El jugador informó a Hansi Flick de su decisión antes de la pretemporada y cuando le explicó los motivos el entrenador “lo entendió perfectamente”.