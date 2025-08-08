La UEFA impone múltiples sanciones al Barcelona

Redacción FOX Deportes

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA anunció que el Barcelona será sancionado por múltiples infracciones tras el duelo de vuelta de semifinales de la Champions League.

Los ‘Blaugranas’, que fueron eliminados por el Inter, tendrán que abonar 5,250 euros debido a que sus aficionados lanzamiento de objetos, así como 2,500 por arrojar bengalas.

Pero la situación no para ahí; el técnico, Hansi Flick, también recibió una multa por 20,000 euros y un partido de sanción en competencia europea debido a que golpeó uno de los banquillos y se pronunció en contra del árbitro central Szymon Marciniak en la conferencia de prensa posterior, pues consideró que algunas de sus decisiones fueron injustas.

Además, Lamine Yamal y Robert Lewandowski deberán pagar 5,000 euros respectivamente porque no se presentaron de inmediato a la sala de control antidopaje.