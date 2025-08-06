EFE
Cristiano se despacha con un triplete ¡y solo es la pretemporada!
El Al-Nassr da un golpe sobre la mesa en partido amistoso
El Al Nassr saudí goleó este jueves 4-0 al Rio Ave portugués con un triplete de Cristiano Ronaldo y dos asistencias de Joa Félix en un amistoso jugado en el estadio del ALgarve.
⚽ | Third goal for AlNassr!— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 7, 2025
Scored by Cristiano Ronaldo 🐐
63’ | ⏱️ pic.twitter.com/BZIk3MW4h3
El delantero luso del Al Nassr fue la estrella en Faro con tres tantos, que anotó en los minutos 44, 63 y 68 (éste de penalti). Antes abrió la cuenta para el equipo de Jorge Jesús el francés Mohamed Simakan.
João Félix también jugó como titular y no marcó, pero contribuyó a la goleada con dos asistencias, una de ellas para Cristiano. Además recibió la falta en el área que dio lugar al penalti convertido por el astro portugués en el 4-0.
