Cristiano Ronaldo está de vuelta y con gol incluido

Cristiano Ronaldo volvió de las vacaciones y lo hizo de la mejor manera posible, anotando un gol en la victoria del Al-Nassr sobre Toulouse.

El amistoso internacional marcó el segundo partido del cuadro de Arabia Saudita previo al arranque de la temporada 2025/26; sin embargo, CR7 no participó en ese duelo.

Así, el portugués se hizo presente en el marcador al minuto 33, tras rematar de primera intención un centro de Wesley, lo que significó el 1-1 en el partido.

Por su parte, Mohammed Maran hizo el tanto del triunfo al 76’.

⚽ | What a comeback! 🤩

Our captain Cristiano Ronaldo levels it for AlNassr!

⏱️ | 32’ pic.twitter.com/yYjvHfh4qL