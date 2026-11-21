Redacción FOX Deportes

Carlos Espí vivió una noche inolvidable en el Santiago Bernabéu después de marcar el gol que selló la remontada de Real Madrid ante Celta de Vigo. El delantero se convirtió en el héroe del conjunto blanco y reconoció que tenía “la piel de gallina” tras estrenarse como goleador ante su afición en un partido que terminó con victoria 2-1.

Nombre: Carlos

Apellidos: Espí Escrihuela

Profesión: Delantero del Real Madrid

Hobby: Marcar el gol de la victoria pic.twitter.com/gwTRL3kZ0q — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 21, 2026

“Tengo la piel de gallina, es inexplicable que toda la gente me quiera. Voy a dar lo máximo para todos los madridistas y para este club”, declaró Espí, emocionado por el recibimiento de los aficionados y por haber sido decisivo en el triunfo del conjunto ‘Merengue’.

El atacante marcó su primer gol en el Santiago Bernabéu después de haber anotado tres tantos como visitante. Una noche especial para un futbolista que sigue aprovechando sus oportunidades y que volvió a responder cuando el equipo más lo necesitaba.

“Es un día soñado, teníamos ganas de volver aquí, con todos los madridistas. Un día que he soñado mucho, muy contento. Intento hacer todo lo que me pide el míster. Voy a dar el máximo por este club, cada minuto que me dé voy a aprovecharlo. Si puedo ayudar al equipo, mejor aún”, aseguró el delantero, quien dejó clara su intención de seguir ganándose minutos.

Espí contribuyó a la novena victoria consecutiva del Real Madrid y ayudó a mantener el pleno de triunfos del equipo en el Santiago Bernabéu. “La afición es increíble, nos apoya desde el primer minuto, hoy nos ha llevado en volandas. Aquí tiene que ser un fortín, no hay que dejar escapar puntos”, sentenció.