Identifican al agresor de Eduardo Camavinga en El Clásico

Héctor Cantú

El aficionado que intentó agredir a Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid, durante la última edición de El Clásico, ha sido identificado.

Los Mossos d'Esquadra habrían impuesto una sanción administrativa al responsable, sin perjuicio de las acciones que el Barcelona pudiera emprender.

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Los hechos, registrados en el acta arbitral del partido, señalan un intento de agresión por parte de un aficionado del conjunto ‘Blaugrana’ contra el futbolista francés, quien resultó clave en la victoria del Real Madrid.

Camavinga realizó una jugada individual en la que logró superar al defensa Pau Cubarsí antes de enviar un pase retrasado para que Kylian Mbappé marcara el gol de la victoria.

Durante la celebración, el mediocampista se dirigió a la zona ubicada detrás de la portería, frente a los fotógrafos, donde un aficionado habría intentado golpearlo.

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La posible sanción económica oscilaría entre los 3,000 y los 60,000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Además, el responsable podría recibir una prohibición de acceso a los estadios del futbol español durante un periodo prolongado.