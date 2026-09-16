Hansi Flick rendido ante la actitud de Raphinha

Redacción FOX Deportes

Hansi Flick, elogió la actitud del brasileño Raphinha, autor de un triplete en la goleada (7-2) del equipo azulgrana ante el Racing de Santander.

El capitán azulgrana, máximo goleador de LaLiga EA Sports con nueve goles en seis jornadas, afirmó tras el encuentro que todavía puede mejorar, algo que celebró el técnico alemán.

"Esta es la actitud que me gusta. Es como la vida, siempre tienes que mejorar", comentó Flick, quien también ha destacado el juego de sus pupilos en el arranque del presente curso, en el que el Barça ha encadenado un pleno de siete victorias -seis en La liga y una en la 'Champions', récord histórico de la entidad.

"Me gusta como juegan mis jugadores, son valientes y eso es bueno de ver. Lo hacen bien y lo más importante es que estamos centrados en cada pase, en cada acción. Necesitamos esto, aunque a veces nos desconcentramos y eso es algo que tenemos que mejorar", añadio.