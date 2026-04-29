Hansi Flick recupera a 3 piezas clave de su esquema

EFE

El brasileño Raphinha, el danés Andreas Christensen y Marc Bernal participaron parcialmente este miércoles en la sesión de entrenamiento del equipo catalán, que prepara el encuentro de este sábado en Pamplona ante Osasuna.

El equipo de Hansi Flick, después de tres días libres, ha vuelto a entrenarse con la idea de resolver cuanto antes el título de La Liga, que podría cerrar en caso de victoria en El Sadar, en la Jornada 34 de l competición, siempre que el Real Madrid no gane ante el Espanyol.

En el entrenamiento de este miércoles también participaron los jóvenes Eder Aller, Xavi Espart, Álvaro Cortés y Tommy Marqués del Barça Atlètic. Sigue de baja por lesión Lamine Yamal.