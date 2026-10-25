Hansi Flick: "No hemos jugado a nuestro máximo nivel"

Héctor Cantú

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que no está "satisfecho" con la actuación de su equipo, que este domingo perdió en el Spotify Camp Nou frente al Real Madrid (1-2) en LaLiga EA Sports, y destacó la falta de "frescura" de sus jugadores como una de las claves del encuentro.



"No estos satisfecho. Hoy hemos visto que nos estamos frescos al cien por cien. La primera parte no fue buena, pero reaccionamos y volvimos al partido. Logramos empatar y teníamos el partido en nuestras manos, pero al final cometimos el mismo error en una presión alta, encontraron la transición y nos marcaron", ha resumido el preparador alemán.

Flick ha señalado que "las derrotas forman parte del juego" y que deben "aceptarlo", aunque ha resaltado que este es el primer tropiezo del conjunto azulgrana en diez jornadas de Liga.



"No hemos jugado a nuestro máximo nivel, puede que por falta de frescura. Ahora tenemos una semana entera para desconectar un poco y prepararnos para el siguiente partido, para tener más frescura y de energía. Los jugadores necesitan desconectar un poco", ha opinado.



El preparador germano ha lamentado que les faltó "un poco de suerte" en una segunda mitad en la que tuvieron "el control del partido", y ha comentado que "a veces los grandes partidos se deciden por pequeños detalles", que en esta ocasión no estuvieron de su lado.



Flick también ha destacado que el Real Madrid "ha presionado mejor que en los años anteriores", cuenta con "una gran calidad" y "no dieron espacios" al Barcelona.



El preparador de Heidelberg ha asegurado que no está "preocupado" por cómo reaccionará el equipo, si bien ha reconocido que haber encadenado dos derrotas consecutivas, ante el PSG y el Real Madrid, en una semana es "demasiado".



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Flick ha achacado la falta de frescura al cansancio por la acumulación de viajes y partidos, y ha adelantado que mañana habrá un entrenamiento de recuperación para los jugadores que no acudan a la gala del Balón de Oro y el martes dará el día libre a la plantilla.



El técnico del Barcelona ha lamentado la lesión de Xavi Espart, la cuarta baja en defensa de la plantilla, pero ha recalcado que "forma parte del juego" y cuenta con "muchas opciones en defensa". Además, ha expuesto que la evolución Eric Garcia y Jules Kounde "tiene buena pinta", y que Andreas Christensen podría "regresar la semana que viene".



Por último, ha celebrado la recuperación del centrocampista Frenkie de Jong: "Estaba entrenando muy bien y tenía buen ritmo. Nos da fortaleza con la pelota".