¡Ante el Barcelona! Kylian Mbappé llegó a 100 goles

Héctor Cantú

Kylian Mbappé ha vuelto a tener una noche brillante con el Real Madrid en la victoria de 2-1 del equipo merengue.

La Liga no está terminada y el equipo de José Mourinho ha dado un golpe sobre la mesa; ha recortado distancias con el líder de la competición y ha demostrado que en el banquillo tienen a un auténtico estratega.

El gran artífice del cuadro merengue fue Kylian Mbappé, autor de los dos goles de la victoria, quien, además de haberse acercado en la batalla por la Bota de Oro, ha alcanzado una cifra histórica.

El gol más fácil de Kylian Mbappé ante el Barcelona

Con los dos tantos marcados, el internacional galo ha llegado a 100 goles vestido de merengue, en apenas 116 partidos disputados.

Ahora, son 14 goles los que Kylian Mbappé le ha marcado al Barcelona en toda su carrera, de los cuales 8 han sido con el Real Madrid.

Este tío lleva ya 100 goles con el Real Madrid.



Sí, yo también estoy flipando.



Simplemente, @KMbappe. pic.twitter.com/tb35L0WQ6o — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

Este es el segundo doblete que Mbappé anota ante el acérrimo rival del Real Madrid y lo ha conseguido en el Camp Nou, inmueble que pisa por primera vez vestido de blanco.

Con el par de anotaciones, Mbappé llegó a 11 goles en la temporada y queda a una sola anotación de alcanzar a Raphinha, líder de goleo en La Liga, quien también marcó en esta última edición de El Clásico.