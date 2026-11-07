Hans Flick recuperó a Eric García para el duelo de La Liga contra Atlético

Redacción FOX Deportes

Barcelona recupera efectivos para uno de los partidos más importantes de la temporada. Hansi Flick confirmó que Eric García y Andreas Christensen estarán en la convocatoria para enfrentar al Atlético de Madrid en La Liga, después de superar sus respectivas lesiones musculares. El técnico alemán adelantó que el defensor catalán está en condiciones de ser titular en el Metropolitano.

?️ Flick: "Eric está preparado para ser titular, pero ya lo veremos. Tanto él como Christensen entrarán en la convocatoria" pic.twitter.com/1raslPOg6b — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 7, 2026

“Eric está listo para empezar, veremos si lo hace o no. Tanto él como Christensen estarán en la convocatoria”, explicó Flick durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra los ‘Colchoneros’, en el que Barcelona buscará defender el liderato del campeonato.

Ambos futbolistas completaron el entrenamiento junto al resto de sus compañeros después de varias semanas fuera de actividad. Eric García se perdió los últimos cuatro partidos del conjunto azulgrana, mientras que Christensen estuvo ausente en los siete compromisos más recientes. Sus regresos representan un alivio para Flick, quien recupera alternativas defensivas antes de visitar a uno de sus principales rivales por el título.

“En LaLiga cada partido es importante. Hay tres o cuatro equipos excelentes y están muy apretados en la tabla. Ganar en Madrid sería importante y lo daremos todo para lograrlo, pero el camino hasta el final de la temporada es largo y delante tendremos a un equipo fantástico que cuenta con un gran entrenador. Será duro”, advirtió Flick, consciente de la exigencia del encuentro.