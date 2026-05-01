Hans Flick le da más relevancia al triunfo de Barcelona que a lo que haga Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Hansi Flick, señaló como “importante” que Barcelona ganara en El Sadar ante Osasuna y dejó de lado lo que haga Real Madrid este domingo ante el Espanyol.

El título cada vez está más cerca 🏆 pic.twitter.com/kv0JZSArfI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 2, 2026

"Muy feliz por el equipo, por el club, por los seguidores. Ha sido un partido muy complicado, sobre todo en el primer tiempo. El equipo está feliz", reconoció el técnico alemán sobre la victoria en Pamplona.

Flick fue claro ante la posibilidad de ganar este domingo el título, dependiendo de lo que haga el equipo blanco ante Espanyol: “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero primero tiene que jugar el Real Madrid contra Espanyol y si ganamos, lo celebraremos”.

"No, aún no. No es el momento, habrá que esperar a mañana o a la próxima semana. Nosotros ya hemos hecho el trabajo. Estoy muy contento con el trabajo del equipo, sobre todo en defensa", continuó.