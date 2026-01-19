Hans Flick habló sobre el arbitraje en el partido entre Real Sociedad y Barcelona

Redacción FOX Deportes

Hansi Flick se mostró visiblemente enfadado con la actuación del árbitro tras la derrota de Barcelona ante la Real Sociedad y declaró que “todo el mundo sabe lo que ha pasado”, esto respecto a la polémica arbitral con el VAR que anuló un gol milimétrico a Lamine Yamal.

Lo dimos todo sobre el campo. Orgullo de equipo. pic.twitter.com/1C3J4lgmjY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 18, 2026

El técnico alemán lamentó la derrota de su equipo en un encuentro en el que han creado “ocasiones para ganar”. “Tenemos que seguir por este camino, no podemos cambiar la manera de jugar, y ahora nos tenemos que enfocar en qué cosas cambiar para mejorar”.

A pesar de ello, gran parte de la conferencia de prensa se ha basado en el arbitraje de Jesús Gil Manzano quien anuló hasta tres tantos y un penalti a favor de los ‘Blaugranas’ en acciones muy ajustadas, “No estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero no hay más”, indicó Flick.

Una acción de ellas, un fuera de juego milimétrico de Lamine, ha subrayado el alemán que es "idéntica" al gol anulado por fuera de juego de la pasada temporada también en Anoeta a Lewandowski.