¿Hace cuánto que Vinícius Júnior no se perdía un Clásico de La Liga?

Oscar Sandoval

La sanción de Vinícius Júnior tras su expulsión ante Villarreal pondrá fin a una racha de 14 clásicos consecutivos frente a Barcelona. El brasileño se perderá por primera vez en años el enfrentamiento de La Liga contra los azulgrana y dejará un hueco importante en el ataque de Real Madrid.

Mucho ha cambiado el conjunto 'Merengue' desde la última vez que ‘Vini’ se quedó sin jugar El Clásico. Julen Lopetegui era el entrenador y decidió no alinear al brasileño, que entonces tenía 18 años y todavía buscaba consolidarse en el primer equipo.

El atacante debutó en El Clásico del futbol español el 3 de marzo de 2019 bajo las órdenes de Santiago Solari. Desde entonces, acumuló 1,206 minutos frente a los ‘Culés’ en liga y se convirtió en uno de los protagonistas habituales del enfrentamiento.

Después de 14 clásicos consecutivos, Vinícius tendrá que ver el partido desde fuera. La expulsión ante Villarreal frenó una racha que lo había convertido en una presencia constante frente a Barcelona y dejará al Madrid sin uno de sus principales referentes ofensivos en uno de los compromisos más importantes de la temporada.