Guillermo Almada, nuevo técnico del Real Oviedo

EFE

El técnico uruguayo Guillermo Almada, hasta ahora entrenador del Real Valladolid, se convierte en el nuevo técnico del Real Oviedo y sustituye a Luis Carrión en un banquillo que ya suma tres inquilinos en lo que va de temporada.



El Real Valladolid y el Real Oviedo han alcanzado un acuerdo para el traspaso de los derechos federativos de Almada, que ha dirigido al primer equipo blanquivioleta en 18 encuentros, desde su llegada, la cual se produjo el pasado mes de julio, y a quien el club vallisoletano ha agradecido su desempeño y le ha deseado suerte en su nueva etapa profesional y personal, según la web del club pucelano.

Guillermo Almada dirige su primera sesión en El Requexón#RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/cMKfBMWuot — Real Oviedo (@RealOviedo) December 16, 2025

El Real Oviedo activó el domingo por la tarde la opción Almada, poco después del 4-0 sufrido en Sevilla y de la destitución de Luis Carrión, llamando a un Real Valladolid que en un principio se mostró sorprendido, como así reconoció su copresidente Gabriel Solares, que apartó al uruguayo de su puesto mientras negociaba con el club azul.



Finalmente, dichas negociaciones llegaron a buen puerto, el club carbayón pagará al club pucelano por los derechos federativos del técnico y Almada, que tenía al Valladolid en décima posición de la Segunda División y que afrontaba su primera aventura en el fútbol europeo.



Debutará ahora en Primera a las órdenes de un Oviedo al que entrenará por primera vez esta misma tarde.



Almada, que firma hasta final de temporada, ganó varios títulos en México con Pachuca y es un hombre de la máxima confianza de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo.



El club azul ocupa el penúltimo puesto de Primera División, no gana desde hace dos meses y medio y lleva sin marcar gol los últimos seis encuentros de manera consecutiva.

Los carbayones, que con Carrión al frente no ganaron, suman 10 puntos y están a 5 de los puestos de permanencia.



El Real Oviedo tendrá por delante cuatro días de trabajo antes de recibir el sábado (Carlos Tartiere, 14:00 horas) al Celta, en lo que será el último partido del 2025 para los azules.



En cuanto al Valladolid, "Sisi" González será el encargado de dirigir al primer equipo de cara al próximo compromiso ante el Eibar, mientras se busca un entrenador de garantías que consiga sacar el máximo rendimiento a la plantilla para seguir luchando por el objetivo del ascenso.



Aunque el Valladolid se ha dejado demasiados puntos en el camino, lo cierto es que quedan muchas jornadas por disputarse, y no hay tanta diferencia con los puestos de arriba.