Guillermo Almada separado de Valladolid y apunta a Oviedo

Oscar Sandoval

Guillermo Almada fue separado de Valladolid luego de iniciar conversaciones con Oviedo, la directiva aseguró que nadie está por encima del club y el uruguayo tendría el camino libre. Los clubes tendrán que encontrar un punto de acuerdo porque hay contrato vigente de por medio.

“Guillermo Almada está separado de sus funciones, esta institución está por encima de cualquier persona”

⬇ La comparecencia de Gabriel Solares ⬇https://t.co/DvLZlYnoFX — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 15, 2025

“Tras el Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada del Oviedo explicando que querían contar con Guillermo. En principio yo lo veía inviable, pero tras hablar con Almada, él me trasladó que quería escuchar la oferta. Desde ese momento yo entiendo que ya no puede pertenecer a Valladolid”, explicó Gabriel Solares quien es copropietario y directivo de Valladolid.

El diario AS señala que el conjunto ‘Carbayón’ cerrará el acuerdo “en las próximas horas” y revela que el charrúa firmará contrato “hasta final de temporada”. Será el tercer técnico que dirige a Oviedo esta campaña tras Velkjo Paunovic y Luis Carrión.

Las buena relación entre directivas, ambas mexicanas, ha sido fundamental en las conversaciones y trabajan en una compensación económica como solución.

La misión de Almada será evitar el descenso y tomará al equipo asturiano en la penúltima posición de la tabla a cinco puntos de la zona de permanencia. Si los planes de Grupo Pachuca no cambian, el técnico tomaría las riendas este martes.