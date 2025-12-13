Oviedo busca técnico por segunda vez en la temporada

Redacción FOX Deportes

Real Oviedo, dos horas después de caer goleado 4-0 ante Sevilla, anunció el despido de su entrenador, Luis Carrión, y ya busca al que será su tercer técnico de lo que va de temporada.

"El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona", explicó el club asturiano en un comunicado.

Luis Carrión inició su segunda etapa como entrenador del Real Oviedo a mediados de octubre y desde entonces el equipo no sabe lo que es ganar; ocho partidos disputados, cuatro derrotas y cuatro empates; además, los azules solo consiguieron marcar en uno de esos ocho partidos.

"Es un día para pedir bastantes disculpas, no tiene demasiada explicación este partido porque no estábamos siendo esto. Hoy no fuimos competitivos y ha sido un partido vergonzoso, solo podemos pedir disculpas", dijo Carrión minutos después de la derrota ante el Sevilla.

Real Oviedo, a falta de tres partidos para que finalice la primera vuelta, suma 10 puntos y es penúltimo de la tabla, a cinco puntos de la permanencia.