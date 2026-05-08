Publicación: viernes 8 de mayo de 2026

EFE

Ganar La Liga frente al Real Madrid es una motivación extra

Carles Puyol destacó el valor emocional que tendría conquistar el título en casa.

El exdefensa del Barcelona Carles Puyol ha señalado este viernes que ganar La Liga este domingo en el Spotify Camp Nou ante "el máximo rival", el Real Madrid, será una "motivación extra" para el conjunto 'Blaugrana', al que le bastaría con un empate para certificar matemáticamente el título.

"Ganar una Liga es muy importante, pero poder cerrarla en casa, ante el máximo rival es una motivación extra. Lo más importante es ganar La Liga. Luego, si te hacen el pasillo o no, es decisión de ellos. Cuando te retiras, te das cuenta de la dimensión real de estos encuentros, de lo que significan para el mundo del futbol".

Sobre la gestión de los vestuarios en los momentos de éxito y dificultad, Puyol ha apuntado que "todo en el futbol tiene ciclos" y que "después de ganar siempre es más complicado, aparecen egos y la gestión del vestuario es clave".

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6. Lazio vs. Inter (Serie A) 9 de mayo. El campeón de Italia busca seguir sumando victorias en el cierre de la temporada
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En el acto de presentación de la cobertura de Movistar Plus+ para El Clásico de este domingo, el excapitán del Barcelona ha recordado que "los momentos difíciles también sirven para crecer" y que "lo importante es levantarse y volver a construir proyectos sólidos".

Puyol, que ha reconocido que le encantaría volver a jugar para disputar "partidos así", ha señalado que la tensión en los vestuarios de máximo nivel "es normal". En este contexto, ha subrayado que, desde el punto de vista del conjunto 'Blaugrana', lo importante es no distraerse de la oportunidad de ganar una Liga.

"Los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y centrarse en el partido. Que todas estas noticias no les distraigan, y pensar únicamente en ganar, incluso en hacerlo por el mayor número de goles posible. Pero siendo conscientes de que no va a ser un partido fácil, ni mucho menos sencillo".

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