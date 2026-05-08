Hace siete años del último 0-0 entre Barcelona y Real Madrid

Héctor Cantú

Los enfrentamientos entre Barcelona y Real Madrid son garantía absoluta de emociones y sobre todo, de goles y en esta segunda edición de la temporada 2025-2026, las pulsaciones estarán al por mayor.

La posibilidad de que el Barcelona se corone con un empate o una victoria sobre el Real Madrid anticipa goles en este encuentro al que ambos equipos llegan en desigualdades.

Los poderíos ofensivos de ambas escuadras ha quedado de manifiesto en las últimas décadas, tanto, que tenemos que remontarnos 7 años atrás para encontrar el último empate sin goles entre ambos equipos.

Curiosamente, la fecha coincide, también, con la última ocasión en la que Barcelona y Real Madrid dividieron puntos.

En aquel encuentro sin goles, disputado en el Camp Nou, correspondió al primer choque de la temporada 2019-2020.

Por parte del Barcelona figuraban futbolistas de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann, mientras que por los merengues, la delantera estaba conformada por Karim Benzema y Gareth Bale.

De aquel encuentro sobreviven, por el Real Madrid, Ferlan Mendy, Éder Militao, Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, mientras que por el Barcelona, solo subsiste Frenkie de Jong.

Desde entonces el balance es de 11 victorias para el Real Madrid y 9 victorias para el Barcelona.

Con 88 puntos, el equipo culé sigue comandando La Liga en España con una distancia de 11 unidades sobre el Real Madrid. De allí la importancia de que los merengues sumen tres puntos para evitar que el Barcelona logre el campeonato a sus costillas, algo que nunca antes ha sucedido.