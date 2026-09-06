¿Gabriel Jesus será el suplente de lujo con Barcelona?

Oscar Sandoval

Gabriel Jesus fue elegido por la dirección deportiva de Barcelona para reforzar el ataque después del fichaje frustrado de Julián Alvarez. Sin embargo, sus estadísticas recientes muestran que está lejos de su mejor versión y tendrá el reto de recuperarla en el Camp Nou.

Debut de Gabriel Jesus con el Barça ?❤️ pic.twitter.com/f3HcYMYyuX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 6, 2026

Las lesiones se han convertido en un dolor de cabeza para el delantero brasileño. En enero de 2025 sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que lo mantuvo 319 días de baja y le hizo perderse 46 partidos con Arsenal.

Después de recuperarse, el delantero volvió a la actividad y terminó la campaña con 27 partidos disputados y seis goles, pero su producción goleadora ha disminuido respecto a sus mejores temporadas.

Gabriel Jesus debutó con Barcelona en La Liga

En la temporada 2024/25 también sufrió problemas físicos. Disputó 27 partidos en todas las competiciones y marcó siete goles: tres en la Premier League y cuatro en la Carabao Cup. Además, llegó a acumular 265 minutos sin marcar.

En 2023/24 tuvo mayor actividad y disputó 36 partidos. El brasileño terminó la campaña con ocho goles y 10 asistencias, cifras todavía alejadas de su mejor curso como goleador.

Gabriel Jesus llegó a Arsenal procedente de Manchester City, donde jugó seis temporadas. Su mejor campaña goleadora con los ‘Cityzens’ fue 2019/20, cuando disputó 34 partidos y marcó 14 tantos, cifras que ahora intentará recuperar como futbolista de Barcelona.