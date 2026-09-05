Gabriel Jesus podría tener minutos ante Valencia

Redacción FOX Deportes

El director técnico del Barcelona, Hansi Flick, incluyó oficialmente al delantero brasileño Gabriel Jesus en la lista de convocados para el partido ante Valencia correspondiente a la cuarta jornada de La Liga.

La convocatoria es la primera del atacante paulista con la camiseta azulgrana tras su incorporación procedente del Arsenal en el cierre del mercado. El brasileño lució ritmo óptimo durante las recientes prácticas dirigidas por el cuerpo técnico culé antes de viajar.

Gabriel Jesus says hi to all the culers ? pic.twitter.com/HRMYaXqRnp — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 5, 2026

El llamado a Gabriel Jesus destaca como una de las principales novedades en la nómina para visitar al Valencia en Mestalla. Junto al atacante sudamericano, la lista del estratega alemán contempla los estrenos en convocatoria del guardameta croata Dominik Livakovic y el regreso del mediocampista Gavi.

La rápida integración del ariete brasileño confirma que la documentación y su inscripción formal ante La Liga quedaron plenamente resueltas.

?️ Hansi Flick on Gabriel Jesus: “I really like what I’m seeing. He’s not at 100% yet, but he could get some minutes tomorrow.” pic.twitter.com/mUZTOnFLTF — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 5, 2026

Con el dorsal número nueve asignado en la plantilla catalana, Gabriel Jesus se perfila como una alternativa de peso para el frente ofensivo.

Su presencia dentro del grupo ofrece variantes tácticas inmediatas en la zona de ataque ante las exigencias del calendario local. El cuerpo técnico evaluará si el futbolista iniciará desde el banquillo o sumará sus primeros minutos oficiales de la temporada durante el desarrollo del encuentro en territorio valenciano.