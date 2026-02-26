Frenkie de Jong está lesionado y el Barcelona, a sufrir

Héctor Cantú

El Barcelona tiene un problema en el futuro inmediato, el cual será más difícil de revertir sin la presencia de Frenkie de Jong, quien se ha vuelto a lesionar.

Este jueves, el mediocampista y pilar de Hansi Flick, se lesionó durante la sesión de entrenamiento del equipo culé.

Frenkie de Jong deja El Clásico con llanto por una dura lesión

Momentos después, de realizarle diferentes pruebas médicas, se determinó que el neerlandés no podrá estar en actividad durante el próximo mes debido a una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha.

Las lesiones vuelven a comprometer los planes del Barcelona en el momento más crítico de la temporada: se juega la Liga contra el Real Madrid al que aventaja por apenas un punto; busca revertir la goleada ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey y enfrentará los octavos de final de la Champions League.

❗️Medical report



First-team player Frenkie de Jong sustained an injury to the distal biceps of his right leg during this morning’s training session.



Medical tests have confirmed that the expected recovery period will be approximately five to six weeks. pic.twitter.com/2irBhMoAG2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2026

Hasta ahora, De Jong quedaría fuera de posibilidad de ver minutos el próximo sábado ante el Villarreal, el duelo ya citado ante el Atlético de Madrid y muy probablemente ante el Sevilla y Rayo Vallecano de La Liga.

Esta temporada, el capitán culé solo se ha perdido dos partidos por condiciones físicas. El duelo ante el Valencia de la jornada 6 por una lesión y el partido ante el Atlético de Madrid por un cuadro febril.