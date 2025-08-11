Franco Mastantuono tiene estadísticas que se adaptan a Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Franco Mastantuono cuenta los días para cumplir la mayoría de edad y firmar contrato para convertirse en futbolista de Real Madrid, comenzará de cero con Xabi Alonso y deberá ganarse un lugar en el equipo, la buena noticia es que tendrá tiempo para lograr su objetivo.

Mastantuono se pondrá por primera vez la camiseta del conjunto ‘Merengue’ el próximo jueves o a más tardar viernes, porque todo está listo para su presentación y después de eso tendrá que exigirse al máximo en los entrenamientos para llamar la atención del técnico.

La baja de Jude Bellingham le dará la oportunidad de mostrarse y de pelear por un lugar en el mediocampo del equipo blanco, el argentino no desentonaría porque las estadísticas de Comparisonator le hacen fuerte futbolísticamente, a pesar de sus 17, próximos 18 años.

El portal con IA coloca al mediocampista en los primeros lugares en la distribución del juego registrando 31.45 pases con éxito por partido, 0.55 pases clave y generando 0.38 de goles esperados, además de 6.64 dribbles por encuentro, números con los que competiría con Arda Güler.

La reaparición de Bellingham se contempla para “finales de octubre”, según el diario AS y con la lesión de Eduardo Camavinga se van abriendo espacios que Mastantuono debe aprovechar para comenzar a sumar minutos y dejar destellos de su calidad en el Santiago Bernabéu.