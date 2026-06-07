Florentino Pérez, reelecto presidente del Real Madrid

Héctor Cantú

La gestión de Florentino Pérez en la presidencia delReal Madrid tendrá un nuevo ciclo luego de haber ganado en las elecciones celebradas este domingo.

La victoria de Florentino Pérez fue por más del 62 por ciento de los votos de los socios merengues, dejando a Riquelme con solo un 38.

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Con este resultado, se oficializa el regreso de Jose Mourinho al banquillo merengue por tercera ocasión en la historia para convertirse en el nuevo estratega del club blanco.

🙌⚪️ HABLA FLORENTINO a minutos de ganar las elecciones:



😀 "Es un día muy feliz para mí y para el madridismo". pic.twitter.com/uMYjIGphbf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2026

A pesar de que el resultado oficial tuvo que esperar más de lo esperado debido a las impugnaciones elaboradas por Enrique Riquelme y su equipo, el conteo final terminó por mantener a Florentino en la silla merengue.

Pérez habría ganado en las 60 mesas lectorales de votación que se instalaron para los socios del Real Madrid, dejando un resultado apabullante que le permitirá aspirar a alcanzar las trés décadas como presidente del equipo blanco en diferentes etapas.

En los minutos finales, se tuvo que hacer un recuento solicitado por el equipo de Enrique Riquelme que ha impugnado algunos votos por doble sello.