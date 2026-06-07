Publicación: domingo 7 de junio de 2026

Héctor Cantú

Florentino Pérez, reelecto presidente del Real Madrid

Continúa la gestión del actual presidente; Riquelme perdió las elecciones

La gestión de Florentino Pérez en la presidencia delReal Madrid tendrá un nuevo ciclo luego de haber ganado en las elecciones celebradas este domingo.

La victoria de Florentino Pérez fue por más del 62 por ciento de los votos de los socios merengues, dejando a Riquelme con solo un 38.

Las 10 frases más desafortunadas de Florentino Pérez en su comparecencia

15 años depsués, Florentino Pérez compareció con la prensa, pero lo hizo no para renunciar y sí para reclamar un complot para atacar al Real Madrid
“Cuando yo entré, tuve que aportar un dinero de mi patrimonio. Los jugadores no cobraban y la mujer de Bodo Ilgner vino a pedirme dinero nada más entrar. Roberto Carlos que está por aquí, también”
“Yo quiero que ese que habla con acento mexicano y que habla con las eléctricas se presente a las elecciones”
“Los periodistas se creen que mandan en el Madrid y yo les tengo que decir a mis socios que no es verdad”
“Del Real Madrid nadie me echa. Me tendrían que echar a tiros”
“No hay ni un año de los 26 que llevo en el Real Madrid que no se hayan pegado dos jugadores. Se han peleado en todos los años. Le das una patada en el ese, luego te la devuelve y nada, tan amigos”
“No hablaré ni de entrenadores ni de jugadores”
“En ABC (diario español) escribe una mujer que no sé si sabe de fútbol”
“Los socios no tienen que pitar a los jugadores ni criticarles. Me da pena que piten a un jugador porque hace una mala jugada”
“Me presento porque a los socios nos quieren robar el club”
“Yo he ganado siete Champions y siete Ligas de 14 pero es que podría haber ganado las 14 ligas porque el resto me las han robado

Con este resultado, se oficializa el regreso de Jose Mourinho al banquillo merengue por tercera ocasión en la historia para convertirse en el nuevo estratega del club blanco.

A pesar de que el resultado oficial tuvo que esperar más de lo esperado debido a las impugnaciones elaboradas por Enrique Riquelme y su equipo, el conteo final terminó por mantener a Florentino en la silla merengue.

Pérez habría ganado en las 60 mesas lectorales de votación que se instalaron para los socios del Real Madrid, dejando un resultado apabullante que le permitirá aspirar a alcanzar las trés décadas como presidente del equipo blanco en diferentes etapas.

En los minutos finales, se tuvo que hacer un recuento solicitado por el equipo de Enrique Riquelme que ha impugnado algunos votos por doble sello.

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