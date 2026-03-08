Publicación: domingo 8 de marzo de 2026

EFE

Fidalgo, el 'Vasco' Aguirre te sigue de cerca

El entrenador viajó a España para seguir los pasos del naturalizado mexicano

Javier Aguirre, seleccionador nacional de México, acudió al palco del Coliseum para observar al jugador del Betis Álvaro Fidalgo, posible candidato a entrar en su próxima convocatoria.

Álvaro Fidalgo celebra 100 partidos en un duelo muy intenso ante León

En el partido 100 de Álvaro Fidalgo con la camiseta azulcrema, América está empatando 0-0 ante León.
Partido muy intenso y con ocasiones en ambos lados, pero ninguno pudo anotar gol en los primeros minutos.
Así la tensión de este duelo en el Estadio Azteca.
Así la tensión de este duelo en el Estadio Azteca.
Así la tensión de este duelo en el Estadio Azteca.
Así la tensión de este duelo en el Estadio Azteca.
Así la tensión de este duelo en el Estadio Azteca.
Así la tensión de este duelo en el Estadio Azteca.

Fidalgo, fichado por el Betis en el mercado de invierno, se ha destacado como una buena adquisición para el equipo de Manuel Pellegrini. La pasada jornada, frente al Sevilla, marcó su primer tanto con la camiseta verdiblanca después de cuatro partidos consecutivos en el once de su entrenador.

Nacido en la localidad asturiana de Hevia, tiene la nacionalidad mexicana y sus actuaciones no han pasado desapercibidas para Aguirre, que desde el palco del estadio del Getafe presencia en directo las evoluciones del ex jugador del América y canterano del Real Madrid.

¡Celébralo, Fidalgo! El mexicano marcó su primer gol en España

Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense
Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense
Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense
Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense
Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense
Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense
Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense
Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense
Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense
Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense
Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense
Fidalgo marcó el 2-0 a favor del Betis ante el Sevilla en el Derbi hispalense

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS

// Reconfigurar después de carga setTimeout(configureInstagramIframes, 2000); });