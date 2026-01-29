Fermín renueva con el Barcelona

Redacción FOX Deportes

El Barcelona ha amarrado a uno de sus jugadores más importantes de las últimas dos temporadas: Fermín López.

El mediocampista, que esta campaña suma 26 partidos, 10 goles y 11 asistencias, firmó una renovación que lo ata al cuadro ‘Blaugrana’ hasta el 30 de junio de 2031.

Fermín llegó al Barcelona en 2016, cuando tenía 13 años. Inmediatamente mostró su talento y fue ganándose un lugar en las diversas divisiones del club hasta debutar en Primera División en 2023.

Desde entonces ha disputado 114 partidos, ha marcado 29 goles y ha dado 22 pases para gol. Además, ha ganado La Liga (1), la Copa del Rey (1) y la Supercopa de España (2).