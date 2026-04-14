Federico Viñas está reventando en La Liga, pero ¿volverá a México?

EFE

El uruguayo Federico Viñas, pichichi del Real Oviedo y gran protagonista del momento en el equipo azul, aseguró que todavía no se ha sentado a "hablar del futuro" con el mexicano Grupo Pachuca, propietario del club español.

"No hemos hablado de nada, ni de una renovación ni de un traspaso. Sólo pienso en el partido a partido y en el cumplir en ese objetivo tan ansiado como es la permanencia del Real Oviedo. Ha sido una temporada de muchos obstáculos, pero ahora la permanencia está cerca, es posible y dependemos de nosotros", explicó el autor de nueve goles esta temporada, ocho en lo que va de año, en las instalaciones donde trabaja el conjunto del norte de España.

Viñas, exjugador del Club América, con contrato hasta 2027 con el Club León (de México) y cedido en el Real Oviedo, dijo sobre su gran momento de forma que "se abrió el arco y los delanteros viven momentos", aunque aseguró que en el día a día trabaja "de la misma forma" desde su llegada a la capital asturiana en el verano de 2024.

Federico Viñas continuará una temporada más en Oviedo Club Leon mantiene el préstamo de Santiago Colombatto y Federico Viñas a Oviedo

"La continuidad de partidos ha sido clave en mi rendimiento. Cuando uno juega mucho, se nota. Llegué a Oviedo tras mucho tiempo sin jugar en un momento complicado, pasé por Segunda la temporada pasada y eso me ayudó. Los primeros partidos en Primera también fueron de adaptación, partido a partido fui entendiendo lo que pide el fútbol español", desarrolló el atacante sobre su adaptación.

De los nueve goles que lleva en Primera División, ocho han sido a las órdenes de su compatriota Guillermo Almada, al que Viñas define como "un técnico valiente, cuyo estilo de juego favorece a los delanteros", ya que al presionar arriba el equipo roba cerca del área rival y es más sencillo "crear ocasiones".

El Real Oviedo, colista de La Liga (Primera División española), está a seis puntos de la permanencia y esta mañana regresó a los entrenamientos para, poco a poco, empezar a trabajar el partido del jueves de la semana que viene ante el Villarreal correspondiente a la jornada 32.