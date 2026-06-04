Enrique Riquelme: "No es mentira, si gano, Haaland jugará en el Real Madrid"

Héctor Cantú

La novela en el Real Madrid continúa entre Enrique Riquelme, el candidato a la presidencia del Real Madrid y el delantero noruego Erling Haaland.

Luego de que el entorno del goleador del Manchester City negara que existiera un acuerdo para que se convirtiera en jugador del Real Madrid si Riquelme ganaba las elecciones, el candidato ha vuelto a reforzar su promesa.

El empresario ha considerado normal la respuesta del equipo de Haaland y se dijo tranquilo a pesar de que muchos entienden que su candidatura se ha caído por esta situación.

“Es normal. Las elecciones, somos dos candidatos (el otro es Florentino Pérez). Nadie asegura que gane el otro. Y tienen que proteger al jugador. Hay que acordarse con lo de Figo. Hay una clausula”, detalló en entrevista para la televisión de España.

Ante los desmentidos, Enrique Riquelme volvió a la ofensiva y aseguró de manera tajante que si llega a ganar las elecciones, Haaland, quien aún tiene contrato con el Manchester City, se vestirá de blanco.

“Si soy presidente del Real Madrid este próximo domingo, Haaland jugará en el Real Madrid. Le tengo todo el respeto al City. Tendré que hablar con ellos, igual que con Rodri. Haaland tiene una cláusula. No quiero faltar al respeto al City. A partir del lunes nos sentaremos para hablar con ellos. Hasta ahí puedo decir”, agregó.

Las elecciones se realizarán el próximo domingo y en un lapso de tres horas, los socios del Real Madrid deberán decidir si apuestan por la continuidad de Florentino Pérez o dan entrada al proyecto de Enrique Riquelme y su gran apuesta con Erling Haaland.