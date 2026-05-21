Publicación: jueves 21 de mayo de 2026

Héctor Cantú

Enrique Riquelme, el del 'acento mexicano' va por la presidencia del Real Madrid

El empresario hizo oficial su candidatura para comandar al equipo merengue

El empresario Enrique Riquelme, el mismo que fue aludido por Florentino Pérez como el “hombre de acento mexicano” ha hecho oficial su intención de contender por la presidencia del Real Madrid.

La propuesta fue interpuesta ante la Junta Electoral del Real Madrid en tiempo y forma, según ha informado el propio Riquelme.

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“Cuando yo entré, tuve que aportar un dinero de mi patrimonio. Los jugadores no cobraban y la mujer de Bodo Ilgner vino a pedirme dinero nada más entrar. Roberto Carlos que está por aquí, también”
“Yo quiero que ese que habla con acento mexicano y que habla con las eléctricas se presente a las elecciones”
“Los periodistas se creen que mandan en el Madrid y yo les tengo que decir a mis socios que no es verdad”
“Del Real Madrid nadie me echa. Me tendrían que echar a tiros”
“No hay ni un año de los 26 que llevo en el Real Madrid que no se hayan pegado dos jugadores. Se han peleado en todos los años. Le das una patada en el ese, luego te la devuelve y nada, tan amigos”
“No hablaré ni de entrenadores ni de jugadores”
“En ABC (diario español) escribe una mujer que no sé si sabe de fútbol”
“Los socios no tienen que pitar a los jugadores ni criticarles. Me da pena que piten a un jugador porque hace una mala jugada”
“Me presento porque a los socios nos quieren robar el club”
“Yo he ganado siete Champions y siete Ligas de 14 pero es que podría haber ganado las 14 ligas porque el resto me las han robado

“Tengo la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable”, detalló.

De acuerdo al diario El Confidencial, Riquelme tendría considerados a Jürgen Klopp y a Erling Haaland, como sus dos principales cartas para poder derrotar a Florentino Pérez en las elecciones.

La información sale a la luz a tres días del partido de despedida del Real Madrid en casa de la temporada 2025-2026, donde se han ido con las manos vacías.

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