Enrique Riquelme, el del 'acento mexicano' va por la presidencia del Real Madrid

Héctor Cantú

El empresario Enrique Riquelme, el mismo que fue aludido por Florentino Pérez como el “hombre de acento mexicano” ha hecho oficial su intención de contender por la presidencia del Real Madrid.

La propuesta fue interpuesta ante la Junta Electoral del Real Madrid en tiempo y forma, según ha informado el propio Riquelme.

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“Tengo la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable”, detalló.

De acuerdo al diario El Confidencial, Riquelme tendría considerados a Jürgen Klopp y a Erling Haaland, como sus dos principales cartas para poder derrotar a Florentino Pérez en las elecciones.

La información sale a la luz a tres días del partido de despedida del Real Madrid en casa de la temporada 2025-2026, donde se han ido con las manos vacías.