¡Golpazo al Real Madrid! derrota en casa y el Barcelona se aleja en el liderato

Héctor Cantú

El Real Madrid ha sufrido un duro golpe en casa luego de caer, por la mínima diferencia ante el Celta de Vigo en uno de los últimos partidos del 2025.

Los comandados de Xabi Alonso han venido a menos en este primer semestre de la temporada y con este resultado han permitido que el Barcelona, líder del futbol español se afiance en la primera posición de la clasificación en España.

⏱️ ¡FINAAAL! 'BATACAZO' del REAL MADRID CONTRA EL CELTA. #LALIGAEASPORTS



⚪️ Real Madrid 0-2 Celta 🔵



¡NOS VEMOS A LAS 12 DE LA NOCHE EN MEGA! pic.twitter.com/AliXwTTuzT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 7, 2025

La anotación del equipo visitante llegó antes de cumplir los 10 minutos del tiempo suplementario con la anotación de Williot Swedberg, dejando heladas las gradas del inmueble merengue que ha vivido un cúmulo de sinsabores en los últimos partidos.

El equipo local no dejó de buscar la victoria, sin embargo, 10 minutos después de encontrar las redes y ponerse arriba en el tanteador llegó la jugada que terminó por condicionar el encuentro.

Fran Garçía fue enviado a las regaderas cuando su equipo más lo necesitaba, condicionando la posible reacción del cuadro de casa que tendrá un cierre de año estrepitoso.

En los últimos minutos del encuentro, Tchouameni y Gonzálo se perdieron opciones claras de gol que hubieran cambiado el resultado del encuentro.

En el tiempo de compensación el Real Madrid se descompuso luego de una falta de Álvaro Carreras, quien vio la expulsión con doble amarilla. Los reclamos del resto del equipo dejaron tres amonestados por reclamos: Rodrygo y Federico Valverde.

Con la diferencia numérica en la cancha, el Celta puso el clavo en el ataúd en el tiempo suplementario con un golazo de Williot, quien se sacó de encima a Thibaut Courtois para dejar hundido al equipo de casa.

La derrota presupone un duro golpe para el Real Madrid que a media semana se medirá en la Champions League al Manchester City para, posteriormente, medirse contra el Alavés.