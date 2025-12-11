El Real Madrid de Xabi Alonso no corre lo suficiente en la cancha

Héctor Cantú

El Real Madrid está atascado en una seguidilla de malos resultados que tiene en vilo el proyecto de Xabi Alonso al frente del equipo merengue.

La derrota ante el Manchester City ha reforzado las sensaciones de que algo no marcha bien con el equipo que semana a semana se desploma en la competición doméstica y en la Champions League.

Son cuatro victorias en los últimos 10 partidos disputados, una cifra que revela que la maquinaria no está aceitada.

No obstante, hay un dato más demoledor: el Real Madrid corre menos que sus rivales en turno, al menos en la Champions League, un escenario que queda en evidencia jornada a jornada y que es el origen del hartazgo de muchos aficionados al club merengue.

Los datos de la UEFA son absolutamente aniquiladores. En promedio, el Real Madrid corrió menos que sus rivales en lo que va de la fase de la Liga de la Champions League: 7.2 kilómetros menos que el Manchester City, 4.7 menos que el Olympiacos, 4.3 por debajo del Liverpool; 3.3 ante el Marsella, 2.3 ante el Kairat Almaty y 9 menos que la Juventus de Turin.

El Real Madrid no vivía una racha negativa tan importante desde hace tres años, cuando hiló 7 partidos sin victoria (4 empates y 3 derrotas). Curiosamente, en aquella temporada el cuadro merengue se fue sin títulos.