El Real Madrid con Gonzalo como titular para la semifinal

Héctor Cantú

El Real Madrid ha iniciado el año con el pie derecho y no quiere sufrir su primer traspié del 2026, mucho menos en las semifinales de la Supercopa de España y frente al Atlético de Madrid, su acérrimo rival.

Por ello, Xabi Alonso ha repetido la fórmula del partido pasado, donde los reflectores se los llevó el delantero Gonzalo, quien se despachó con un triplete en la goleada de 5-1 sobre el Betis.

Alonso ha decidido enviar al mismo XI que se llevó los tres puntos para este importante duelo, esperando lograr la victoria para medirse al Barcelona en la gran final.

Por su parte, el Atlético de Madrid, que confía en su delantera, solo hará una modificación con respecto del partido anterior. Simeone ha decidido prescindir de Pablo Barrios en la mediacancha y colocar, en su lugar a Conor Gallagher.

Muchas de las aspiraciones del equipo colchonero transitan por los pies de Julián Álvarez y Sorloth, los referentes en el ataque y quienes tienen cuentas pendientes con la afición colchonera.