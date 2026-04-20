El 'proyecto Hansi Flick': ganar la Champions League con el Barcelona

Héctor Cantú

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, tiene claro que su tiempo en el Barcelona aún no tiene fecha de expiración, por el contrario, hay un sueño que cumplir: ganar la Champions League.

Previo al partido de media semana ante el Celta de Vigo, el estratega alemán ha sido tajante al asegurar que su paso por el Barcelona será su última experiencia como entrenador de futbol profesional.

“Soy honesto y ya lo he dicho anteriormente. Esta va a ser mi última etapa como entrenador. Ahora mismo me siento muy bien y por supuesto que quiero renovar, aunque ahora no es momento de hablar de esto, tenemos semanas importantes por delante”, explicó Flick.

Sobre sus objetivos planteados con el equipo blaugrana, Hansi ha sido directo al asegurar que con el sueño de la renovación pasa por ver terminado el Camp Nou y ganar la Champions League.

“La Liga de Campeones es un gran sueño para mí. Hay dos cosas que me gustaría. Una es ganar la Champions; creo que podemos, porque tenemos un equipo fantástico. La segunda cosa que quiero es ser el entrenador del Barcelona cuando el estadio esté acabado”, agregó.

El Barcelona presenta a Hansi Flick como su nuevo timonel

Finalmente Hansi Flick confirmó que para lograr levantar la Orejona, el primer paso es construir un equipo con líderes dentro de la cancha y hacer contrataciones pensadas y con un buen sustento futbolístico para lograr los sueños planteados.

El Barcelona supera por nueve puntos al Real Madrid en la pelea por el título de Liga.