El partido más 'loco' de la temporada; tres goles y una expulsión en tiempo agregado

Héctor Cantú

Levante y Sevilla protagonizaron uno de los cierres más emocionantes de la temporada 2025/26 de La Liga, luego de empatar 3-3 en un partido que se definió hasta el minuto 100.

Con tres goles durante el tiempo agregado, ambos equipos dividieron puntos en el cierre de la Jornada 8.

¡Qué reflejos, @vlachOD1mos! ⛔️ LevanteUDSevilla | LALIGAHighlights https://t.co/J3OfcRMgD5 — LALIGA (@LaLiga) October 12, 2026

El Levante mostró un espíritu inquebrantable y consiguió reponerse en tres ocasiones para rescatar un punto que le permitió mantenerse fuera de la zona de descenso.

El Sevilla no supo conservar la ventaja que consiguió con el gol de Robbie Ure al minuto 13. En el segundo tiempo, Félix Correia amplió la diferencia en lo que hasta entonces parecía un partido de trámite para el conjunto visitante.

Sin embargo, las desatenciones defensivas comenzaron a complicar el encuentro. Iván Romero recortó distancias al minuto 57 y devolvió la esperanza al cuadro valenciano, que lucha por alejarse de los últimos puestos de la clasificación.

FINAL #LevanteUDSevilla 3-3



? ¡Final de infarto con dos goles en el tiempo de descuento y reparto de puntos entre @LevanteUD y @SevillaFC!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/rUZQ8KJkbj — LALIGA (@LaLiga) October 12, 2026

Entonces llegó el momento más emocionante del partido: tres goles en el tiempo agregado. Primero, Adrián de la Fuente igualó el marcador; después, Isaac Romero devolvió la ventaja al Sevilla y, finalmente, al minuto 100, Ifeany Ndukwe aprovechó una desatención de la defensa visitante para conseguir el empate definitivo.

La celebración de Isaac Romero le valió una segunda amarilla y por ende, la expulsión que dejó en inferioridad numérica al cuadro sevillano.

El resultado dejó al Sevilla en la quinta posición de La Liga, mientras que el Levante se mantuvo en el lugar 17 de la clasificación.