El juvenil del Real Madrid que debutó con Xabi Alonso

Ante el Alavés, el Real Madrid debutó a un juvenil

Víctor Valdepeñas 'Valde' se convirtió en Mendizorroza, en el triunfo del Real Madrid ante el Alavés (1-2), en el primer canterano que debuta en la temporada 2025/26 con Xabi Alonso al mando, y reconoció que hizo realidad el "sueño de cualquier niño".

"Esto es un sueño, el de cualquier niño desde que empieza a jugar al fútbol. Hoy lo he podido cumplir. Es inexplicable todo lo que siento y estoy contentísimo", confesó tras estrenarse como titular en el Real Madrid.

"Al principio, no voy a mentir, estaba con nervios pero gracias a todos los compañeros, la ayuda de los capitanes, todas las palabras que me han dicho me han tranquilizado y he podido hacer lo que sé", añadió en Real Madrid Tv.

'Valde' se marchó de Vitoria con la camiseta de su debut firmada por todos los jugadores del primer equipo que viajaron al partido y aseguró que la enmarcará para colgarla en su habitación.

"No todos los días debutas con el Real Madrid y juegas de titular. He estado un poco nervioso pero he sabido llevarlo bien gracias a todos y estoy muy contento. Esta camiseta la voy a enmarcar y a colgar en mi habitación para verla todos los días y acordarme del día de hoy", sentenció.

