El Espanyol se apunta una victoria más y ahora va por el Barcelona

Héctor Cantú

El Espanyol de Barcelona ha dado un golpe sobre la mesa y ha terminado el primer semestre de la temporada con las ilusiones ntactas de poder disputar torneos internacionales en el próximo ciclo.

Los Periquitos han tenido que reiventarse y venir de atrás para sumar tres puntos de San Mamés, una de las plazas más complicadas del futbol español.

Jofre Carreras arriba als 100 partits defensant la samarreta de l'Espanyol.

El Athletic Club logró ponerse arriba en el tanteador con la anotación de Álex Berenguer al minuto 38, quien a velocidad logró adelantarse a la salida del arquero Dmitrovic para enviar la pelota al fondo de las redes.

Pero el Espanyol sacó los cuchillos y los afiló sobre el terreno de juego con esta versión que los ha llevado a ser parte de los cinco mejores equipos de la competencia.

A un minuto del final del primer tiempo apareció Carlos Romero para emparejar los cartones con un golazo descomunal que podría entrar entre las mejores anotaciones de la temporada. El dorsal 22 tomó de aire la pelota con la pierna zurda y la mandó guardar con un toque fantástico que superó el lance de Unai Simón.

Luego, al inicio del segundo tiempo, Pere Milla, uno de los referentes al ataque del equipo barcelonés puso el gol que a la postre les daría la victoria.

La presión e intensidad del @RCDEspanyol.

La doble intervención de Unai Simón. 🔝



LALIGAHighlights | AthleticEspanyol

Milla apareció dentro del área para empujar una pelota proveniente por el costado derecho para poner cifras definitivas.

Así, el Espanyol de Barcelona llegará al Derbi de la ciudad como quinto lugar en la clasificación, con cuatro victorias al hilo y con el deseo de poner contra la pared al Barcelona de Hansi Flick.