Espanyol y Girona, eliminados por clubes de cuarta en la Copa del Rey

EFE

El Espanyol se unió al Girona como los equipos de Primera División que cayeron en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey al perder ante el Atlético Baleares (cuarta categoría) por 1-0.

Un tanto de Jaume Tovar a los 54 minutos firmó la inesperada derrota del conjunto que dirige Manolo González que calificó la eliminación como "cagada gorda" para un cuadro que en La Liga que ocupa puestos europeos (sexto).

El Girona es el otro equipo de Primera que no pudo con otro rival de Segunda RFEF, el Ourense, ante el que perdió el miércoles por 2-1. La escuadra gallega ya superó en la ronda precedente a otro conjunto de la máxima categoría, el Oviedo.

El Rayo Vallecano se salvó sobre la campana en el Adolfo Suárez ante el Real Ávila, también de Segunda RFEF. Perdía por 1-0 tras un gol del local Carlos Pascual y cuando el partido agonizaba, en la prolongación, Isi Palazón mandó el choque a la prórroga. También en el último minuto Álvaro García, de cabeza, firmó el 1-2 definitivo.

El Valencia también pasó de forma milagrosa en Cartagonova ante el Cartagena. Acabó el partido con empate a uno y a falta de un minuto y medio para el final el cuadro local dispuso de una pena máxima, pero el meta macedonio Stole Dimitrievski detuvo el lanzamiento de Kevin Sánchez. En la prolongación, Jesús Vázquez, con rebote incluido, firmó el 1-2.

El Celta sufrió no indecible igualmente. Tuvo que trabajar mucho para deshacerse del Sant Andreu, también de Segunda RFEF. Acabó el partido con empate a cero, en la prórroga se adelantó el equipo catalán, aunque respondió el internacional Borja Iglesias y mandó con el 1-1 el compromiso a los penaltis, en los que se marcaron todos hasta el decimocuarto, en el que Sergi Serrano envió su tiro al larguero y permitió el pase del cuadro vigués.