El Barcelona tiene finanzas sanas nuevamente

Héctor Cantú

El Barcelona ha anunciado un récord de facturación por patrocinios y comercialización (429 millones de euros en total) conseguido en el último ejercicio, así como una previsión de ingresos ordinarios para el próximo curso de 1.075 millones.



Mediante un comunicado, el club catalán también prevé incrementar sus ingresos en 50 millones con la progresiva vuelta al Spotify Camp Nou y anuncia unos resultados ordinarios positivos para el presente cierre contable de 2 millones de euros.

Por contra cifra que el impacto extraordinario de la reevaluación de Barça Produccions (178 millones de euros), la venta de PSL (asientos VIP, 70 millones) y la sanción de la UEFA (15 millones), a resultas de problemas con el 'fair play' financiero, reflejan un resultado neto negativo después de impuestos de 17 millones.



En positivo, el club destaca los récords históricos conseguidos en dos áreas, en la de patrocinio (259 millones) y en la de comercialización (170), además de una reducción de la deuda en torno a 90 millones respecto a la temporada anterior.

El nuevo acuerdo con Nike y otros acuerdos estratégicos han impulsado el apartado de patrocinios, mientras que el comercio electrónico (e-commerce) ha resultado determinante, según el club, para los rendimientos en el área de 'merchandising' (comercialización), con un 55% más que en la temporada pasada.



Cerrar con resultados ordinarios positivos supone, según el club, una "consolidación de su recuperación económica", así como "la eficiencia operativa en todas las áreas".



Los ingresos en el ejercicio 2024-25 alcanzaron los 994 millones de euros, pese a que el equipo sigue disputando sus partidos en el Estadio Olímpico Lluís Companys.



En las cuentas destaca la reducción de la deuda hasta los 469 millones de euros, con una bajada de dos puntos de la masa salarial, ahora situada en el 54% de los ingresos ordinarios, lo cual sitúa el baremo dentro de los límites que marca la normativa UEFA.



En cuanto a los planes económicos para la temporada 2025-26, que estará marcado por el regreso progresivo al Spotify Camp Nou, el Barça prevé un presupuesto de ingresos ordinarios de 1.075 millones de euros, 81 millones más que en el ejercicio 2024-25.

La vuelta al Camp Nou permitirá incrementar los ingresos de estadio en unos 50 millones de euros adicionales y arrastra aumentos en la tendencia positiva en patrocinios, así como un nuevo récord de facturación en comercialización, con el objetivo de acercarse a los 200 millones de euros, según estimaciones del FC Barcelona.



Todo ello se plasmaría en unos resultados positivos antes de impuestos de 5 millones de euros, con lo que se consolidarían así tres ejercicios consecutivos en valores positivos.