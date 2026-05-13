El Alavés da cátedra de respeto: ellos sí hicieron pasillo al Barcelona

Héctor Cantú

El Alavés ha dado cátedra de señorío y respeto deportivo luego de haber hecho el paseíllo al Barcelona, tras el título de Liga conseguido.

Los pupilos de Hansi Flick se consagraron el fin de semana pasado tras derrotar al Real Madrid en la segunda edición de El Clásico y fue hasta ahora, en el antepenúltimo partido de la temporada cuando los culés han sido reconocidos por el rival.

¡Pasillo de honor para los campeones de Liga! 🏆

Muchas gracias, @alaves 🤝 pic.twitter.com/OlD9kEH1z2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 13, 2026

El Real Madrid lo había adelantado. No harían paseíllo a su acérrimo rival, una muestra que contrasta con el gesto del Alavés que ha recibido, en su casa, al vigente bicampeón del futbol español.

Los culés, ya consagrados campeones, buscan una temporada de 100 puntos, mientras que el Alavés necesita una victoria para poder sellar de manera oficial su salvación.

Por su parte, el Barcelona necesta ganar todos sus partidos para conseguir la meta del centenar de unidades al finalizar las 38 jornadas del torneo regular.