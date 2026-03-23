Eder Militao, “fichaje” de Real Madrid para el tramo final de temporada

Oscar Sandoval

Real Madrid enderezó la temporada y llega al tramo final con opciones en La Liga y en la Champions League, está en su mejor momento después de cinco victorias en todas las competencias, ganó el derbi ante Atlético y las buenas noticias podrían seguir a lo largo de la Fecha FIFA.

La defensa del conjunto ‘Merengue’ está sostenida sobre alfileres y Álvaro Arbeloa ha tenido que mover sus fichas para darle forma a un sector afectado por las lesiones de diferentes jugadores, sin embargo, el parón internacional le servirá para recuperar efectivos.

Militao se lesionó el pasado 7 de diciembre frente a Celta de Vigo y ha pasado cuatro meses en recuperación, la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda va quedando atrás y el defensor podría integrarse a la dinámica del grupo el próximo 2 de abril.

Arbeloa aseguró que el defensor brasileño “estará disponible para Mallorca” tras la Fecha FIFA y se convertirá en un refuerzo de lujo para la defensa en un momento importante en el equipo blanco peleará por dos títulos.