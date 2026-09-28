Éder Militão comenzó la última etapa de su recuperación con el Real Madrid

Oscar Sandoval

Real Madrid no tardó en publicar un mensaje en sus redes sociales para confirmar que la recuperación de Eder Militao va conforme a los planes. El brasileño sufrió una lesión muscular que después de cinco meses va dejando atrás para iniciar su puesta a punto.

Militao saltó al terreno de juego en la ciudad deportiva del conjunto ‘Merengue’ y realizó diferentes ejercicios físicos junto a Aurélien Tchouaméni, Álvaro Carreras, Antonio Rüdier y Raúl Asencio para ir retomando sensaciones como futbolista.



El defensor brasileño recibió la visita de Lasse Lampainen, quien lo operó en Finlandia. El doctor le realizó pruebas médicas, confirmó que la rehabilitación va por buen camino y en redes sociales le mandó un mensaje de ánimo al defensor para recordarle que “volver a tu nivel más alto de rendimiento es el objetivo”.



Militao no acelerará el proceso y seguirá atendiendo las indicaciones del cuerpo médico del equipo blanco. Los próximos pasos serán aumentar las cargas físicas, recuperar el ritmo, tocar balón y entrenar con el grupo para después pensar en el alta.