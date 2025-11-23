Publicación: domingo 23 de noviembre de 2025

Héctor Cantú

Durísimo discurso de Florentino Pérez contra el Barcelona, Javier Tebas y la UEFA

El presidente del club merengue se lanzó con todo frente a los socios blancos

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acusó a su homólogo en LaLiga, Javier Tebas, de "adulterar la Liga" con el intento "fallido" del partido en Miami; criticó duramente al Barcelona por los pagos a Enríquez Negreira durante 17 años y dijo que "no es normal el nivel del arbitraje español".

"No es normal que el fútbol esté gobernado por quien solo busca proteger sus privilegios. No es normal que el presidente de la Liga promueva un partido fuera de España. Es algo que no le parece normal ni a su capitán, Frenkie de Jong. Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso a inyecciones económicas extra por jugar en Miami", afirmó durante la Asamblea Ordinaria que celebra el club este domingo.

Florentino se lanzó sobre la UEFA y defendió el poder económico de la Superliga para salvar al futbol

“Nadie ha montado nada, los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol, hemos perdido 5.000 millones, muy mala”
“Nosotros el año pasado teníamos un presupuesto de 800 y terminamos en 700 y este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600, en dos temporadas 400 millones menos, sólo el Real Madrid. Estamos pasando una situación muy mala”
“El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades. Las redes han cambiado la forma de comportarse y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos”
“El fútbol iba perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos disminuyendo y algo había que hacer”
“Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol, ¿por qué no? Porque hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, tienen otras plataformas para distraerse”
“Intentaremos empezar lo antes posible. Nosotros vamos a hablar con la UEFA y con la FIFA, no sé por qué se tienen que enfadar”
“UEFA trabajaba en otro formato que, lo primero, yo no lo he entendido y luego no produce los ingresos necesarios para salvar al fútbol”
“La UEFA no tiene una buena imagen, no quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA, pero tiene que ser dialogante y no amenazante”
“A nosotros no nos van a echar de la Champions, completamente seguro. Ni de la Liga, nada”
“Ellos han presentado un formato que nadie lo entiende y dicen que van a empezar en 2024 que en 2024 estamos muertos. Que hay clubes que han perdido cientos de millones”
“La UEFA no ha sido transparente y esto se ha acabado. Los monopolios se han acabado y todos decimos que el fútbol está a punto de arruinarse”
“Cuanto mejores sean los partidos, más entretenido será. La Champions es atractiva a partir de cuartos, nos toca jugar con equipos modestos que no tienen atractivo”
“(La Superliga) No es una liga para los ricos, es una liga para salvar el fútbol”
“Se mejorará el VAR y los árbitros, habrá fair play financiero y estabilidad en los clubes”
“Si llegamos a un acuerdo con UEFA queremos empezar en agosto, si no podemos esperar un año”

En un discurso muy duro, Pérez reprochó "la animadversión" de Tebas hacia el Real Madrid, así como su "comportamiento autocrático" y la comparación que hizo entre el partido que pretendía jugar en Miami entre Villarreal y Barcelona con el de la NFL que acogió hace una semana el estadio Bernabéu.

"El evento de la NFL fue impecable, legal. La comparación es absurda, porque sí cuenta con el respaldo de todos los clubes de la competición. Y no es el caso del partido de Miami. Ni siquiera el apoyo de la UEFA. No es sino otro intento del presidente de la Liga de imponer su voluntad", insistió.

En su larga intervención ante los socios, Pérez recordó que solo el Real Madrid denunció ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) y además de reclamar que se depuren la responsabilidades oportunas, calificó como "un bochorno" el trato que se dio a la protesta de los jugadores al inicio de los partidos.

El Barcelona, por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, y los arbitrajes en la liga española también fueron objeto de muy duras críticas por parte de Florentino Pérez, que dijo que "no es normal el nivel de arbitraje español" y que "es una vergüenza que FIFA no seleccionara para el reciente Mundial de Clubes a ningún árbitro de campo español".

"El Real Madrid es el único que se ha personado en el caso Negreira. Cuatro presidentes han mantenido pagos millonarios durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Fran Soto ha pedido que se pase página. Y pide que olvidemos el 'caso Negreira'. ¿Quién lo va a olvidar? La realidad es que siguen ahí la mayoría de los árbitros del 'caso Negreira'.

Pérez subrayó que "no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros, que tenía funciones importantes, más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo". "Un período que coincide, casualmente, con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país", añadió, a la vez que recordó que el Barça se apartó de las demandas del Real Madrid y el Athletic contra LaLiga por el acuerdo con CVC, "curiosamente por un acuerdo con LaLiga para poder inscribir a jugadores".

"Es una situación que les impide actuar con neutralidad. ¿Cómo es posible que en la previa de la final de Copa, el árbitro del partido, amenazara que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey?. Debería haber sido apartado y no se tomó ninguna medida al respecto", reclamó.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS